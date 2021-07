Belcastel Maison de la forge et des vieux métiers Aveyron, Belcastel Visite libre Maison de la forge et des vieux métiers Belcastel Catégories d’évènement: Aveyron

Cette ancienne demeure de Marcelle et Fernand Moly, dernier forgeron du village, vous permet un voyage dans le temps à la découverte des métiers d’autrefois : sabotier, pêcheur, forgeron, maréchal-ferrant. Ce musée est agrémenté d’une exposition de bois d’amandier de l’artiste Pierre Leron Lesur et d’une véritable forge au rez-de-chaussée. Visite libre. Maison de la forge et des vieux métiers Le bourg, 12390 Belcastel Belcastel Aveyron

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

