Visite libre Maison de Jeanne d’Arc, 14 mai 2022 19:00, Orléans.

Nuit des musées Visite libre Maison de Jeanne d’Arc Samedi 14 mai, 19h00 Projection avec jauge limitée

(Re)découvrez la salle multimédia de la Maison de Jeanne d’Arc pour en savoir plus sur l’histoire de cette héroïne !

Cette maison à pans de bois est une reconstitution des années 1960 de la demeure de Jacques Boucher, trésorier général du duc d’Orléans, chez qui Jeanne d’Arc séjourna durant le siège d’Orléans du 29 avril au 9 mai 1429.

Restructurée et modernisée, la Maison de Jeanne d’Arc accueille désormais une salle multimédia et un centre de recherche et de documentation.

Au rez-de-chaussée, la salle multimédia présente des bornes interactives, une cartographie de l’épopée de Jeanne d’Arc et une chronologie illustrée de l’héroïne à travers les siècles. La visite se poursuit par un film d’animation panoramique retraçant la vie de la Pucelle et son souvenir à Orléans.

http://www.jeannedarc.com.fr

This house with wooden pieces is a reconstruction of 1960s of the house of Jacques butcher, general treasurer of duke of Orléans, to whom Jeanne d’Arc stayed during the seat(siege) of Orléans from April 29th till May 9th, 1429. Restructured and updated, the House of Jeanne d’Arc receives from now on a multimedia room and a Research and Documentation Center. At the ground floor, the multimedia room presents electronic communication and information terminals, mapping(cartography) of the epic poem of Jeanne d’Arc and chronology illustrated with the heroine(heroin) across centuries. Visit continues by a panoramic cartoon movie redrawing the life of the Virgin and its memory(souvenir) in Orléans.

3 place de Gaulle, Orléans, Loiret, Centre-Val de Loire 45000 Orléans Centre-Val de Loire