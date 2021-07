Nîmes Maison Carrée Gard, Nîmes Visite libre Maison Carrée Nîmes Catégories d’évènement: Gard

La Maison carrée est un des temples romains les mieux conservés au monde. Venez découvrir le film _Nemausus_ qui retrace l’histoire de la ville de Nîmes, de l’oppidum celte jusqu’à la construction de l’amphithéâtre. Visite libre dimanche de 10h à 18h30 – durée 30 minutes En partenariat avec Culturespace Nîmes Le film est disponible sur tablette à l’accueil pour les personnes à mobilité réduite

Durée du film : 30 min

