Visite libre Lîle-jardin de Kervolan Guérande, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Exceptionnellement pour cette manifestation, l’île-jardin de Kervolan sera en visite libre. 1,5 ha de déambulation possible dans le jardin d’ornement et sur la micro-ferme de production de fleurs comestibles qui accueille une grande diversité de végétaux et de biodiversité animale. Prévoir minimum une durée de 1 heure pour la visite.

Lîle-jardin de Kervolan 11, Kervolan 44350 saint molf Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

©ilejardin