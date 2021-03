Rochefort L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson Charente-Maritime, Rochefort Visite libre L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

Visite libre L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson, 5 juin 2021-5 juin 2021, Rochefort. Visite libre

L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson, le samedi 5 juin à 10:00

Venez visiter ce jardin d’habitants et découvrir les fruits, fleurs et légumes des parcelles de chacun, les décorations, les espaces communs, les fruitiers, les installations (composteurs, serre).

Entrée libre, gratuit.

Visite libre de l’Echo des Jardins L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson impasse du 11 Novembre 17300 Rochefort Rochefort Avant-Garde Martrou Les Fourriers Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson Adresse impasse du 11 Novembre 17300 Rochefort Ville Rochefort