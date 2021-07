Revel Le Réservoir,espace découverte du Canal du Midi Haute-Garonne, Revel Visite libre Le Réservoir,espace découverte du Canal du Midi Revel Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LE RESERVOIR propose un voyage aux sources du Canal : sources physiques, puisqu’il est situé sur les bords du lac artificiel qui alimente ce formidable ouvrage d’art ; sources historiques, puisqu’il invite à la découverte de la genèse du projet et à la rencontre de son génial inventeur, Pierre-Paul Riquet. Situé au pied du barrage du bassin de Saint-Ferréol (XVIIe siècle), pièce maîtresse de l’alimentation du Canal et classé au patrimoine mondial UNESCO, LE RESERVOIR a été aménagé dans l’ancienne « Maison de l’ingénieur ». Serti par les ombrages de l’opulent parc à l’anglaise aménagé au XIXe siècle, cet espace muséographique déroule la fabuleuse aventure du Canal du Midi.

Venez découvrir l’espace découverte dédié au canal du Midi et à son système d’alimentation en eau. Le Réservoir,espace découverte du Canal du Midi Boulevard Pierre-Paul-Riquet, Saint-Ferréol Le Lac, 31250 Revel Revel Haute-Garonne

