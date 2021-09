Preignan Le moulin neuf Gers, Preignan Visite libre Le moulin neuf Preignan Catégories d’évènement: Gers

Le moulin neuf – pas si neuf – fut cédé par Jeanne d’Albret, avec tout le fief de “Roquelaure”, à l’Antoine du même nom…pour bons services rendus à un certain Henri IV. Si nous ne connaissons pas exactement sa configuration initiale, il y a quelques beaux restes dans un environnement agréable que nous vous proposons de visiter, notamment la salle des meules (4 meules en ligne), hélas plus en fonctionnement…pour le moment ! Vous pourrez, si la météo le permet apporter de quoi pique-niquer… avec les poules et les oies… dans les prairies ou au bord de l’eau. Un brasseur bio et local vous proposera ses bières chaque après-midi autour d’une guinguette éphémère de plein air. Visite libre d’un moulin à eau (XVIe – XVIIe s.). Le moulin neuf 32810 Roquelaure Preignan le moulin neuf Gers

