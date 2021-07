Sauve Le conservatoire de la fourche Gard, Sauve Visite libre Le conservatoire de la fourche Sauve Catégories d’évènement: Gard

Film de 20 minutes retraçant la culture et la fabrication d’une fourche en bois de micocoulier, visite d’un atelier témoin, bornes informatives et culture de micoculier. Tradition multicentenaire et unique en France. 1h00 de visite environ.

40 personnes maximum

Le conservatoire de la fourche 26 rue des Boisseliers, 30610 Sauve Sauve Gard

