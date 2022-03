Visite libre L’Abbaye en Roses Jardin de l’abbaye de Valsaintes Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Simiane-la-Rotonde

Visite libre L’Abbaye en Roses Jardin de l’abbaye de Valsaintes, 3 juin 2022, Simiane-la-Rotonde. Visite libre L’Abbaye en Roses

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de l’abbaye de Valsaintes

Chaque printemps avec la floraison de 550 variétés de rosiers anciens, contemporains, botaniques, la rose est couronnée reine éphémère de notre jardin. Des explosions de couleurs, de senteurs sont au programme.Animations gratuites les week-end . Découvrez au fil de votre balade dans le jardin : l’église cistercienne, le jardin sec et notre potager en permaculture. Parcourez librement [la Voie des Roses](https://www.valsaintes.org/visite/la-voie-des-roses) Nous nous devions d’en retracer l’histoire et de révéler ses secrets au grand public. La Voie des Roses (parcours chronologique de l’histoire de cette fleur emblématique) c’est aussi la Voix des Roses.Un parcours de 40m sur deux terrasses le long du mur de soutien du parvis de l’église amène le visiteur au cœur de l’histoire de la rose. Possibilité de dejeuner sur place au restaurant du Jardin de l’abbaye de Valsaintes.

Adulte : 8€ de 12 à 18 ans : 4€ enfant de – de 12 ans gratuit

Visite libre du jardin Jardin de l’abbaye de Valsaintes boulinette 04150 Simiane la Rotonde Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Simiane-la-Rotonde Autres Lieu Jardin de l'abbaye de Valsaintes Adresse boulinette 04150 Simiane la Rotonde Ville Simiane-la-Rotonde lieuville Jardin de l'abbaye de Valsaintes Simiane-la-Rotonde Departement Alpes-de-Haute-Provence

Jardin de l'abbaye de Valsaintes Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/simiane-la-rotonde/

Visite libre L’Abbaye en Roses Jardin de l’abbaye de Valsaintes 2022-06-03 was last modified: by Visite libre L’Abbaye en Roses Jardin de l’abbaye de Valsaintes Jardin de l'abbaye de Valsaintes 3 juin 2022 Jardin de l'abbaye de Valsaintes Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde

Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence