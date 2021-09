Termes-d'Armagnac La Tour de Termes Gers, Termes-d'Armagnac Visite libre La Tour de Termes Termes-d'Armagnac Catégories d’évènement: Gers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La tour de Termes, plongez dans l’histoire médiévale ! Situé aux limites du Comté d’Armagnac, le Château de Termes est un des plus beaux témoignages de l’architecture militaire gasconne du XIIIe siècle. Enfilez le costume historique de votre choix pour faire la visite du donjon médiéval, et partez à la quête de la vie de nos ancêtres, comme seraient partis en quête du Graal les dévoués chevaliers. De la cuisine à l’armurerie, de la chambre à la salle de banquet … Tout en haut de la Tour, profitez d’un panorama exceptionnel sur la vallée de l’Adour et la chaîne des Pyrénées. Une table d’orientation vous permettra de vous repérer.

Gratuit de 7 à 12 ans, 4€ à partir de 13 ans

Visite libre de la Tour de Termes, 10 salles consacrées à la vie médiévale en Gascogne au XIIIe siècle. La Tour de Termes 32400 Termes-d’Armagnac Termes-d’Armagnac Gers

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

