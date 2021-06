Le Havre ISEL Le Havre, Seine-Maritime Visite libre : la grande fresque de la logistique de Jace ISEL Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite libre : la grande fresque de la logistique de Jace ISEL, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Havre. Visite libre : la grande fresque de la logistique de Jace

ISEL, le samedi 18 septembre à 09:00 Venez découvrir la fresque géante de Jace – Les « gouzous » font de la logistique ! ISEL 11 quai frissard, 76600 Le Havre Le Havre Danton Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu ISEL Adresse 11 quai frissard, 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville ISEL Le Havre