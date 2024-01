Visite Libre La Ferme de Craponne Aix-en-Diois Solaure en Diois, lundi 15 avril 2024.

Visite Libre La Ferme de Craponne Aix-en-Diois Solaure en Diois Drôme

Éleveur et producteur de fromages de chèvre aux goûts et aux formes variés. Visite libre et gratuite de l’exploitation sur demande, y compris pour des groupes. Possibilité de dégustation et vente de nos produits.

Aix-en-Diois 535, chemin de Craponne

Solaure en Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes huet.pascal.26@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-12-15



L’événement Visite Libre La Ferme de Craponne Solaure en Diois a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme du Pays Diois