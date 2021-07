Nègrepelisse La Cuisine,centre d'art et de design Nègrepelisse, Tarn-et-Garonne Visite libre La Cuisine,centre d’art et de design Nègrepelisse Catégories d’évènement: Nègrepelisse

Le centre d’art est conçu comme un laboratoire qui invite artistes plasticiens, designers, graphistes, architectes, etc., à développer des projets in situ. Expositions, résidences et workshops permettent d’impliquer le territoire et ses habitants dans le processus de création. La commune de Nègrepelisse devient un espace d’étude et d’expérimentation de production artistique en circuits cours à ciel ouvert. Elle abrite plusieurs œuvres de design et d’architecture qui sont disposées dans l’espace public et dans la cour du centre d’art : -Chérie, j’ai oublié la nappe ! / 5.5 designers -Le bois de Sharewood / Matali Crasset. -Aux Arbres ! La forêt nourricière, garde-manger de La cuisine // Le Nouveau Ministère de l’Agriculture -Maxidreams / Florence Doléac -Canopée / Collaboration Blouses Brothers & ConstructLab -Tables pour un repas normal en temps de COVID / Atelier de Joanne Pouzenc de L’ENSA Toulouse Tous ces questionnements résonnent dans les Fourneaux du centre d’art, une cuisine expérimentale à la fois outil de création et de médiation. Espace vivant, le centre propose une programmation d’évènements toute l’année : visites, ateliers, conférences, performances, lectures, concerts. Dédié à la création contemporaine, né en 2014 et développé par la ville de Nègrepelisse. Son ouverture aux thématiques liées à l’alimentation et au design, en fait un lieu unique en Europe. La Cuisine,centre d’art et de design Esplanade du château, 82800 Nègrepelisse Nègrepelisse Tarn-et-Garonne

