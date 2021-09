Visite libre La Coopérative,collection Cérès Franco, 18 septembre 2021, Montolieu.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Coopérative, collection Cérès Franco

Brésilienne et parisienne d’adoption, historienne et critique d’art, commissaire d’exposition et galeriste, Cérès Franco n’a cessé tout au long de sa vie de collectionner des oeuvres d’artistes du monde entier qu’elle a réunis pour leur liberté de créative, leur authenticité, leur goût pour la figuration et la couleur. Elle a tenu, de son vivant, à faire partager sa passion au plus grand nombre en donnant l’essentiel de sa collection à des institutions publiques. Cette donation est survenue en février 2020. L’exposition ‘Les voleurs de feu’, orchestrée par Dominique Polad-Hardouin, veut relever un défi : celui de proposer au visiteur un choix d’oeuvres représentatives de l’ensemble de la collection Cérès Franco : artisans anonymes de l’art populaire, naïfs, autodidactes de l’art brut ou singulier, outsiders, artistes de la nouvelle figuration, expressionnistes, surréalistes et de nombreux inclassables selon les conventions les plus usuelles. Sans aller jusqu’à évoquer un parcours initiatique, c’est dans le cheminement au long de ces échantillons parfois inédits que le promeneur réalisera combien, au-delà de son apparence échevelée, cette collection est cohérente dans ses convictions, ses partis-pris, ses amitiés.

Entrée libre sur présentation du passe sanitaire

“Les voleurs de feu”, une exposition historique à Montolieu, village du livre et des arts, qui marque la donation de 1641 oeuvres aux collectivités territoriales.

La Coopérative,collection Cérès Franco 5 route d’Alzonne, 11170 Montolieu Montolieu Aude



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00