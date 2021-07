Visite libre La Bambouseraie en Cévennes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Générargues.

Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Bambouseraie en Cévennes

LA BAMBOUSERAIE EN CÉVENNES GARDOISE, UN VOYAGE INATTENDU ——————————————————— Venez le temps d’un instant, faire l’apprentissage de la beauté, du voyage et de l’humilité face à la nature. ————————————————————————————————————- Classée parmi les plus beaux jardins de France, La Bambouseraie en Cévennes offre un moment unique et rare de complicité avec la nature. —————————————————————————————————————————————- Ce Jardin botanique singulier né en 1856, offre aux promeneurs un spectacle exotique remarquable. Plus de mille variétés issues des 4 coins du monde sont à découvrir. Bambous, arbres remarquables, fleurs et plantes rares vous attendent pour un voyage magique, au coeur de la nature. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Au milieu de la rumeur incessante du monde, la Bambouseraie offre un havre de paix, à la végétation luxuriante et au silence bienvenu végétation luxuriante et au silence bienvenu. ———————————————————————————————————————————————————————————–

11€ adulte, 8€ 4-13 ans, 8€ personne en situation de handicap, bornes d’audio guidage gratuites

La Bambouseraie en Cévennes 552 rue de Montsauve, 30140 Générargues Générargues Gard



