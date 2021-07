Nîmes Jardins de la Fontaine Gard, Nîmes Visite libre Jardins de la Fontaine Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Visite libre Jardins de la Fontaine, 18 septembre 2021, Nîmes. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardins de la Fontaine Lors des travaux d’aménagements autour de la source, les vestiges antiques sont mis au jour. L’ingénieur du roi Louis XV, J.-P. Mareschal les intègre dans un jardin à la française. Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T07:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T07:30:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Jardins de la Fontaine Adresse 26 Quai de la Fontaine, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Jardins de la Fontaine Nîmes