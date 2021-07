Auch Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres Auch, Gers Visite libre Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Visite libre Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Auch. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres

Dès son installation définitive à Auch en 1753, l’intendant d’Étigny souhaite donner à la ville des infrastructures dignes de la capitale d’une généralité. Il suggère donc aux édiles de construire un nouvel hôtel de ville. Pénétrez dans les coulisses et découvrez ce qu’il est difficile d’imaginer depuis l’extérieur : un théâtre à l’italienne, toujours en activité de nos jours, ainsi qu’une salle des Illustres, accueillant les portraits des grands personnages gascons…

Salle des illustres inaccessible le samedi de 15h à 17h. Port du masque obligatoire. Accès pour les personnes à mobilité réduite sur les façades latérales et arrière (interphone)

Pénétrez dans les coulisses de l’hôtel de ville d’Auch et venez découvrir son théâtre à l’italienne et sa salle des Illustres. Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres Place de la Libération, 32000 Auch Auch Jambes Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres Adresse Place de la Libération, 32000 Auch Ville Auch lieuville Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres Auch