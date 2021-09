Condom Hôtel de Ville Condom, Gers Visite libre Hôtel de Ville Condom Catégories d’évènement: Condom

Gers

Visite libre Hôtel de Ville, 18 septembre 2021, Condom. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville

Pour cette 38ème édition des Journées du patrimoine, visitez un ancien hôtel particulier condomois qui est devenu aujourd’hui hôtel de ville. Une courte exposition vous permettra d’explorer son histoire avant de visiter ce bâtiment d’exception. Le dimanche après-midi, retrouvez Mme Sabatier, ancienne directrice de l’école Jean Jaurès (actuel hôtel de ville) pour une visite commentée.

Hôtel de Ville
38 rue jean jaurès 32100 Condom
Condom
Gers

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

