Construit entre 1679 et 1683, à l’emplacement de l’ancienne Maison des Consuls et édifié sur les plans de Jacques Cubizol, architecte Nîmois. Ce monument de prestige se veut être une vitrine de la ville, à l’époque où la Foire de Beaucaire atteint une renommée européenne. Ouverture proposée par l’association Renaissance du Vieux Beaucaire. Construit au XVIIe siècle, ce monument de prestige se veut être une vitrine de la ville, à l’époque où la Foire de Beaucaire atteint une renommée européenne. Hôtel de ville Place Georges Clemenceau, 30300 Beaucaire Beaucaire Mas Chambourdon Gard

