Hôtel de Nattes : 13 rue de la Citadelle. Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h Découverte de la cour intérieure de l’hôtel particulier, de sa verrière et de son escalier monumental. Organisation : les propriétaire du bâtiment Visite libre de l’hôtel de Nattes. Hôtel de Nattes 13 rue de la Citadelle, Béziers 34500 Béziers Hérault

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

