Le portail de l’Hôtel, oeuvre de Nicolas Bachelier datant de 1556, comporte 4 colonnes. Le tympan est constitué par une boisserie de la même époque, décorée en bas reliefs de folles sculptures d’inspirations païennes, voire érotique, avec une devise stoïcienne « Subtine, Abstine » (supporte et abstiens-toi). Visite libre de l’Hôtel de Felzins. Hôtel de Felzins 22, rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

