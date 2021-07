Montauban Hôtel au Portail Retors Montauban, Tarn-et-Garonne Visite libre Hôtel au Portail Retors Montauban Catégories d’évènement: Montauban

**Visites libres durant les heures d’ouverture du site** **Accès au couloir d’entrée voûté et à la cour.** La célèbre colonne torse de la façade encadre l’entrée de l’un des plus anciens hôtels particuliers conservés à Montauban, élevé à la fin du XVe siècle. Empruntez le couloir d’entrée, long et étroit, admirez les chapiteaux sculptés et gagnez la cour où vous attendent de belles façades, encore surmontées d’une tour seigneuriale. Au passage, admirez la belle voûte gothique à liernes et tiercerons du magasin jouxtant l’entrée, partie prenante de l’édifice d’origine. Informations pratiques Découvrez l’un des plus anciens hôtels particuliers conservés à Montauban, élevé à la fin du XVe siècle. Hôtel au Portail Retors 43 rue de la République, 82000 Montauban Montauban Sapiac Tarn-et-Garonne

