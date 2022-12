Visite libre hors exposition de l’Hôtel de Caumont – Centre d’Art Aix-en-Provence, 27 mars 2023, Aix-en-Provence .

Visite libre hors exposition de l’Hôtel de Caumont – Centre d’Art

3 Rue Joseph Cabassol Hôtel de Caumont – Centre d’Art Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

2023-03-27 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-30 18:00:00 18:00:00

Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

EUR D’influence parisienne, c’est un hôtel « entre cour et jardin », schéma architectural apparu à Paris au XVIe siècle, qui rapporté à échelle urbaine, correspond au château et son parc. Quatre éléments caractérisent ce type de plan : le portail, la cour, le corps de logis et le jardin, allant hiérarchiquement de l’espace public à l’espace privé.

L’hôtel est construit sur un terrain carré avec au Nord-Est le corps principal du bâtiment, au Nord-Ouest la cour d’honneur, au Sud-Est un jardin clos et au Sud-Ouest le bâtiment des communs avec une basse-cour. La structure « entre cour et jardin » est ici adaptée à la surface carrée et se présente en quinconce et non en enfilade.

Ce type de construction « entre cour et jardin » disparaît en 1680 à Aix-en-Provence, privilégiant la construction d’hôtels sur rue pour se démarquer du style parisien. Les portails sont alors plus décorés dans une tendance baroque caractéristique du goût méridional.

Par l’ampleur de sa conception sans équivalent à Aix-en-Provence, il représente un échantillon de l’architecture française du XVIIIe siècle. Pour leur qualité, le portail à carrosses, la façade et la rampe d’escalier en fer forgé ont été inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1925. La totalité de l’hôtel fut classée en 1987.





La visite comprend l’accès :

➜ Aux salons dont les décors raffinés restituent l’atmosphère et l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle.

➜ Aux jardins invitent le visiteur à apprécier la tranquillité d’une promenade à l’ombre des cyprès et à la fraicheur des fontaines.

➜ A l’auditorium pour voir le film « Cezanne au Pays d’Aix ». Il présente le parcours de l’artiste, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région, ainsi que les grands événements de sa vie. – durée : 20 minutes.

Version française sous-titrée en anglais.​

Visite libre avec un audio-guide de L’Hôtel de Caumont qui se situe dans un quartier aristocratique de la vieille ville d’Aix-en-Provence, le quartier Mazarin.

Office de Tourisme d’Aix-en-Provence / Centrale

Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-21 par