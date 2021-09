Angers Greniers et caves Saint-Jean Angers, Maine-et-Loire Visite libre Greniers et caves Saint-Jean Angers Catégories d’évènement: Angers

**Greniers St Jean – Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021** : Exposition et démonstration des Meilleurs Ouvriers de France, accompagnés de jeunes Talents inscrits dans la filière de l’Excellence. 10h00 à 16h00 + exposition dans la cour des Greniers St Jean. Concert à 17h00 : Harmonie de la Ville d’Angers **Caves des Greniers St Jean – Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021** : présence de la Confrèrie des Chevaliers du Sacavin.

entrée libre

Greniers St Jean : Exposition MAF MOF / Caves Greniers St Jean : Exposition Confrérie des Chevaliers du Sacavin Greniers et caves Saint-Jean Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

