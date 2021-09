Nîmes Galerie Jules Salles Gard, Nîmes Visite libre Galerie Jules Salles Nîmes Catégories d’évènement: Gard

“Préhistoire, l’enquête” ———————— Entrée libre de l’exposition qui vous explique les approches scientifiques de l’archéologie. Comment découvrir un maximum d’éléments sur les deux squelettes mis au jour sur le site de Téviec ! Un livret aide à l’enquête. Visite libre de l’exposition “Préhistoire, l’enquête”. Galerie Jules Salles 13 Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes Gard

