Cet ensemble de quatre fours monumentaux constitue un témoin important de l’activité industrielle de la Manche au XIXe siècle. Un parcours thématique et sonore vous permet d’imaginer l’intense activité humaine, il y a un siècle et demi et de découvrir l’histoire des fours à chaux dans la Manche, le processus de fabrication de la chaux, les types de fours ainsi que l’utilisation de la chaux dans l’agriculture, la construction ou l’art.

Entrée libre.

