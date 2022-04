Visite libre “Felix-Gonzalez Torres /Roni Horn” Bourse de Commerce Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bourse de Commerce, le samedi 14 mai à 19:30

Pour sa première participation à la Nuit européenne des Musées, la Bourse de Commerce – Pinault Collection inaugurée en mai 2021, accueille les visiteurs pour une nocturne gratuite exceptionnelle de 19h à 00h. En famille, entre amis, ce samedi 14 mai sera l’occasion de découvrir l’architecture du monument et les expositions Charles Ray, Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres, Dominique Gonzalez-Foerster ainsi que la sélection de films d’artistes Protest Sounds autour d’un programme de visites guidées thématiques spécialement proposé pour l’évènement.

Gratuit, entrée sur réservation

L’art en partage, Felix-Gonzalez Torres / Roni Horn. Bourse de Commerce 2 rue Viarmes 75002 Paris Paris Quartier Les Halles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:59:00

