L’édifice est construit entre 1850 et 1875 dans les nouveaux quartiers populaires de la ville. Il présente deux caractéristiques particulières : une structure octogonale et une armature métallique qui permet de donner une allure plus légère à l’ouvrage. « Le temple, un patrimoine pour tous ? » Visite commentée par le Pasteur JF Muller samedi 15h – durée 30 minutes Visite libre samedi de 14h à 15h30 Organisée par l’Église protestante unie de Nîmes

Temple de l'Oratoire Place de l'Oratoire, 30000 Nîmes

