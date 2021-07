Asfeld Église Saint-Didier Ardennes, Asfeld Visite libre et guidée d’une église baroque insolite Église Saint-Didier Asfeld Catégories d’évènement: Ardennes

Asfeld

Visite libre et guidée d'une église baroque insolite

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Didier Gratuit. Entrée libre. Samedi & dimanche : visite libre de 8h à 19h ; visite commentée de 14h30 à 16h. Possibilité de visite audio visuelle payante (deux fois 1€) toute la journée. Respect des règles sanitaires : masque obligatoire, gel, sens de visite.

Avec ses 138 pilliers et colonnes, découvrez cette église à l’architecture étonnante, en forme d’instrument de musique. Église Saint-Didier Place de l’église, 08190 Asfeld Asfeld Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T19:00:00

