Aubenton Église Notre-Dame d'Aubenton 02500 Aubenton Aisne, Aubenton Visite libre et guidée de l’église Notre-Dame d’Aubenton Église Notre-Dame d’Aubenton 02500 Aubenton Aubenton Catégories d’évènement: Aisne

Aubenton

Visite libre et guidée de l’église Notre-Dame d’Aubenton Église Notre-Dame d’Aubenton 02500 Aubenton, 18 septembre 2021, Aubenton. Visite libre et guidée de l’église Notre-Dame d’Aubenton

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame d’Aubenton 02500 Aubenton

Comme de très nombreuses églises de Thiérache, l’église fortifiée d’Aubenton mérite d’autant plus une visite qu’elle contient des œuvres peintes et du mobilier provenant de l’ancienne abbaye de Bucilly, détruite dans la fièvre révolutionnaire des années 1790 à 1793. Notre année 2021 est celle du 900ème anniversaire de la création de l’Ordre des Prémontrés dont Bucilly était une abbaye-fille. Remarquable plafond peint de 1685, cadeau de Marie de Lorraine, duchesse de Guise. Une église fortifiée victime de plusieurs sièges et des deux guerres mondiales, mais enrichie par les malheurs de l’abbaye de Bucilly… Église Notre-Dame d’Aubenton 02500 Aubenton 0 Place de l’Église 02500 Aubenton Aubenton Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Aubenton Autres Lieu Église Notre-Dame d'Aubenton 02500 Aubenton Adresse 0 Place de l'Église 02500 Aubenton Ville Aubenton lieuville Église Notre-Dame d'Aubenton 02500 Aubenton Aubenton