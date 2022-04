Visite libre et gratuite Musée Thimonnier, 14 mai 2022 18:00, Amplepuis.

Visite libre et gratuite des collections permanentes de machines à coudre et cycles

Dans un site remarquable au cœur de la ville, le musée Barthélemy Thimonnier vous emmène à la découverte de deux inventions du 19e siècle : les machines à coudre et les cycles.

Fondé en 1985, le musée occupe l’ancien hôpital d’Amplepuis et sa chapelle de style néogothique. Ce cadre étonnant offre un écrin pour les collections labellisées Musée de France en 2005.

In a remarkable site in the heart of the city, the Barthélemy Thimonnier Museum takes you to the discovery of two 19th century inventions: sewing machines and cycles.

Founded in 1985, the museum occupies the former Amplepuis hospital and its Gothic Revival chapel. This stunning setting offers a setting for the collections labeled Musée de France in 2005.

Entrada gratuita a las colecciones permanentes en el marco de la Noche Europea de los Museos 2022

Sábado 14 mayo, 18:00

