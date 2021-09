Paris Musée Gustave Moreau 75009, Paris Visite libre et gratuite de l’exposition “Gustave Moreau. Les Fables de la Fontaine. Oeuvres inédites” Musée Gustave Moreau Paris Catégories d’évènement: 75009

Visite libre et gratuite de l’exposition “Gustave Moreau. Les Fables de La Fontaine. Oeuvres préparatoires inédites”. En raison de la crise sanitaire, l’exposition “Gustave Moreau. Les Fables de La Fontaine”, initialement programmée à l’automne 2020, est reportée dans sa version originelle du 27 octobre au 28 février 2022. Les 35 aquarelles des fables de Gustave Moreau (sur la série complète des 64) exceptionnellement prêtées au musée par leur propriétaire pour cette exposition, seront présentées de juin à octobre 2021 à Waddesdon Manor au Royaume-Uni. Dans l’attente de leur venue dans la maison qui les a vues naître et soucieux de ne pas faire attendre davantage son public, du 19 mai au 18 octobre 2021, le musée Gustave Moreau présente l’exposition _Gustave Moreau. Les Fables de La Fontaine. Oeuvres préparatoires inédites_, une sélection d’œuvres préparatoires dont certaines sortent des réserves pour la première fois. Cette exposition constitue un événement et l’aboutissement d’un rêve qui semblait jusqu’ici inaccessible. Elle offre au public le privilège de découvrir soixante-quatre chefs-d’œuvre de l’aquarelle illustrant les Fables de La Fontaine par Gustave Moreau (1826-1898) à la demande d’Antony Roux (1833-1913), l’un de ses principaux collectionneurs. Jamais exposés depuis 1906 et réservés, à l’origine, à la seule jouissance du commanditaire désireux d’en faire un unique livre, ces chefs-d’œuvre reviennent exceptionnellement dans le lieu où ils virent le jour entre 1879 et 1884 : la maison-atelier de Gustave Moreau au 14, rue de La Rochefoucauld. **Important : En raison de la muséographie de l’exposition certains tableaux des collections permanentes ainsi que les meubles à dessins ne sont actuellement pas visibles.** Visite libre et gratuite de l’exposition “Gustave Moreau. Les Fables de La Fontaine. Oeuvres préparatoires inédites” Musée Gustave Moreau 14 Rochefoucauld 75009 paris Paris Paris 75009

