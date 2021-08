Usson-en-Forez Ecomusée des monts du Forez Loire, Usson-en-Forez Visite libre et gratuite de l’écomusée. Ecomusée des monts du Forez Usson-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ecomusée des monts du Forez

**-Dimanche 19 septembre, 15h00 :** Rencontre exceptionnelle avec l’artiste Kim n Kosiahn autour de son exposition “Ici et ailleurs”.

Entrée libre avec pass sanitaire

Ecomusée des monts du Forez Quartier Saint-Joseph 42550 Usson-en-Forez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

