Visite libre et gratuite de la Maison éco-paysanne Maison éco-paysanne, 17 septembre 2021, Le Grand-Village-Plage.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Maison éco-paysanne

### Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… La Maison éco-paysanne multiplie les regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain. S’inspirer de l’habitat d’hier pour penser nos modes de vie de demain. La Maison éco-paysanne renoue avec le bon sens des anciens et multiplie les regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain. **La ferme traditionnelle** C’est la maison où vivait grand-mère ! L’unique pièce de vie, le chai, la grange, le jardin, tout y est, comme en 1900… Les bâtiments sont rénovés de manière participative, et les objets d’autrefois reviendront bientôt sur site ! **Le centre d’interprétation** Une visite ludique pour petits et grands, avec maquettes, cartes interactives, films, jeux… Découvrez les villages oléronais au fil du temps : paysages et hameaux, maisons d’autrefois et de demain, matériaux et éco-construction, éco-gestes et vivre-ensemble… Livret-jeux, parcours pédagogique pour les 4-10 ans. Espace lecture et coloriages pour les enfants.

Gratuit. Entrée libre.

Maison éco-paysanne 7 boulevard de la Plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime



2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00