Aubigny-sur-Nère 18700 Une idée de balade pour amateurs et promeneurs. Parc d’un hectare dans l’esprit anglais pour découvrir des artistes et artisans : sculpteurs métal, horticulteurs, apiculteurs… Une terrasse gourmande vous attendra “maison et bio “. Le Buisson de la Gariole vous ouvre exceptionnellement ses portes. Vous pourrez flâner et découvrir nos artisans et artistes venus partager leur passion et profiter de la terrasse gourmande bio. +33 2 48 58 41 09 Une idée de balade pour amateurs et promeneurs. Parc d’un hectare dans l’esprit anglais pour découvrir des artistes et artisans : sculpteurs métal, horticulteurs, apiculteurs… Une terrasse gourmande vous attendra “maison et bio “. Odile Contet

