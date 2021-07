Aigues-Mortes Tours et remparts Aigues-Mortes, Gard Visite libre et exposition Tours et remparts Aigues-Mortes Catégories d’évènement: Aigues-Mortes

Joël Andrianomearisoa ravive la mémoire de la cité du XIIIe siècle, premier port royal situé aux limites du royaume de France, qui vit partir deux croisades conduites par Saint Louis et dont la fonction décline au XVe siècle, en raison de l’ensablement des remparts et de la concurrence de Marseille. Inspiré par la mémoire de l’ancienne cité portuaire ouverte sur la Méditerranée, par le poète malgache Maurice Ramarozaka (1931-2010), par la lagune et les salins, et par les matières de Camargue et d’ailleurs, l’artiste propose un voyage infini le long des remparts d’Aigues-Mortes et de tour en tour, comme un long poème qui se dévoile à la manière d’un rouleau de papyrus délivrant ses indices mystérieux. « Brise du rouge soleil », exposition de l’artiste Joël Andrianomearisoa avec un ensemble de réalisations, le long des remparts et de tour en tour, qui évoquent son univers et l’histoire du monument. Tours et remparts Logis du Gouverneur, 30220 Aigues-Mortes Aigues-Mortes Gard

