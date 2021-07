Visite libre et exposition Hameau de Cauduro, 18 septembre 2021, Babeau-Bouldoux.

À 502 mètres d’altitude, ce petit groupe de maisons est construit sur une arête de calcaire. Au XVIe siècle, le hameau existait déjà, car un acte fait état d’un mariage en 1630. La chapelle et le four à pain de cette époque ont fait l’objet de réhabilitations par la commune aidée des « Amis de Cauduro ». On y trouve aussi un calvaire placé dans une niche en pierre et un puits datant de 1723. Les propriétaires actuels, Michèle et Philippe Devisme ont acheté leur première maison à Cauduro en 1970 : 4 murs remplis de ronces et de gravats… qui deviennent leur maison familiale… (sans électricité ni eau). Au fil des ans, ruine par ruine, ils ont rassemblé les 4/5 du hameau et l’ont consolidé. L’électricité est arrivée en 1976 et l’eau courante en 1986. Lors de recherches généalogiques récentes, ils ont découvert que la branche maternelle de Michèle avait vécu sans discontinuer à Cauduro, au moins depuis 1590 jusqu’à 1840 … Parmi les maisons qu’ils ont restaurées, plusieurs ont donc été occupées par ses ancêtres ! **Lors de ces Journées du patrimoine découvrerez en visite libre les expositions : « La saga Cauduro » et « 50 ans, 50 photos d’il y a 50 ans ! » , le Musée du mouton et la Fête du pain (cuisson et partage du pain suivi d’un pique-nique champêtre).** Infos complémentaires : Association « Les amis de Cauduro » 04 67 97 14 09 [[amisdecauduro@aol.fr](mailto:amisdecauduro@aol.fr)](mailto:amisdecauduro@aol.fr) [[http://www.hameaudecauduro.com](http://www.hameaudecauduro.com)](http://www.hameaudecauduro.com)

