Le Centre des monuments nationaux déroule le tapis rouge ! L’exposition « Costumer la Renaissance : Cinéma – Télévision » vous invite à un voyage dans l’histoire par la présentation de costumes créés pour l’écran, expression du lien entre Cinéma et Histoire. Elle montre comment les costumiers transposent à l’écran, par leur créativité et les techniques d’aujourd’hui, l’œuvre des modistes de la Renaissance. Ceux-là qui, de la fin du XVe jusqu’au début du XVIIe siècle, comme les peintres et sculpteurs d’alors, dessinaient et modelaient le corps humain en usant des richesses que leur procurait leur temps : brocards, velours, soies, dentelles, joaillerie, etc. De l’interprétation la plus fantaisiste à la reconstitution fidèle de portraits d’époque, 35 costumes provenant des plus prestigieuses maisons de costumes de scène européennes dévoilent, dans les salons du château de Gramont, les secrets et astuces des créateurs et de surprenantes et insolites anecdotes des tournages. Certains ont été récompensés par un César ou un Oscar, tous ont été portés par des stars parmi lesquelles Isabelle Adjani, Sophia Loren, Vincent Cassel, Cate Blanchett, Elizabeth Taylor ou Lambert Wilson.

Château Centre des monuments nationaux, 82120 Gramont Gramont Tarn-et-Garonne



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00