Sannois Moulin de Sannois Sannois, Val-d'Oise Visite libre et dégustation gratuite Moulin de Sannois Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Val-d'Oise

Visite libre et dégustation gratuite Moulin de Sannois, 19 septembre 2021, Sannois. Visite libre et dégustation gratuite

Moulin de Sannois, le dimanche 19 septembre à 14:00

2049 pieds de vigne ont été plantés au pied du Moulin sur un terrain régional de 3000 m² orienté au sud, à l’emplacement d’un vignoble historique. Ce site s’inscrit dans l’Espace naturel sensible des buttes du Parisis qui a vocation à mettre en valeur la ceinture verte du Nord-Ouest de Paris. Plantés en 2003, la vignes est constituée de pieds de Chardonnay et de Pinot gris. Une partie des plantations des vignes a été réalisée avec les enfants des centres de loisirs de la ville. La vigne est au coeur d’un ensemble d’animations éducatives et culturelle. Elle constitue un outil pédagogique pour les écoles de la ville et un support de recherches et d’animations à thème historique, en lien avec les activités du moulin. Visite libre de la vigne de Sannois et dégustation du vin Moulin de Sannois 26 rue des Moulins 95110 Sannois Sannois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sannois, Val-d'Oise Autres Lieu Moulin de Sannois Adresse 26 rue des Moulins 95110 Sannois Ville Sannois lieuville Moulin de Sannois Sannois