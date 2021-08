Mézidon Vallée d'Auge Château de Canon Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Visite libre et découverte des jardins du château de Canon Château de Canon Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Canon

Visite des jardins du château de Canon munis d’un plan détaillé, à la découverte des différents espaces qui le composent. Jardins à la rançaise, jardins à l’anglaise, fabriques d’époque, chartreuses de fleurs abritant une roseraie. Une enquête proposée pour les enfants permet d’animer la visite des plus jeunes.

8 €, 3 € (jeunes entre 6 et 18 ans), gratuit < 6 ans Visite des jardins historiques du château de Canon. Un parc de 15 hectares animé de bustes en marbres, de jardins d'eau et de jardins fleuris. Château de Canon Avenue du château, Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge Mézidon Vallée d'Auge Mézidon-Canon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

