Visite libre et concerts Parc et jardin du château Larra, dimanche 2 juin 2024.

Visite libre et concerts Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 10h00, 14h00 Parc et jardin du château 4€ à partir de 15 ans, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite du Jardin et du Parc. Vous aurez l’occasion d’écouter dans la chapelle à partir de 15h00

Les choristes « Il était une voix » et :

– Concert trio swing de Mauve Magnet

– Concert trio 3R de Jazz de Henriette Retbi

Participation libre aux concerts

Parc et jardin du château 1550 route de Larra 31330 Larra Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie 05 61 82 62 51 http://www.chateaudelarra.fr Dans un grand domaine foncier privé dominant la vallée de la Save, jardins à la française et parc régulier créés au XVIIIe siècle pour un parlementaire toulousain. Remaniés au XIXe siècle par les architectes Henri et Achille Duchêne sur 9 ha autour du château et de ses dépendances, ils s’ouvrent sur une large allée d’arrivée. La première partie du parc répond à un plan en étoile à partir d’un rond point central d’où rayonnent huit allées. L’allée principale issue du jardin se prolonge vers le nord jusqu’à un rond-point en bordure du ruisseau le Rieutort. Elle traverse un carrefour en étoile d’allées bordées de buis qui délimitent des compartiments de futaies de chênes et aboutit à une ancienne salle de verdure dominée par des cèdres du Liban. Le parterre offre à l’est une longue perspective bordée par l’ancien verger et son puits d’origine. Quatre fontaines en terre cuite marquent l’ancien croisement des allées d’origine, autrefois ornées d’orangers en bacs. Vestiges des bassins décorés d’allégories qui précédaient le bois des senteurs et le labyrinthe de buis. Entièrement clôturé par des murs en brique percés de portails à pilastres surmontés de lions et de pots en terre cuite. Broderies de buis, collection de vivaces, verger, potager. Rencontre de paons en liberté. de Toulouse, direction Cadours et à Montégut-sur-Save, suivre les panneaux « Château de Larra », 1 550 route de Larra

©Jean de Carrière