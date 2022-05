Visite libre et commentée à la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Visite libre et commentée à la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains, 14 mai 2022, Niederbronn-les-Bains. Visite libre et commentée à la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains

2022-05-14 – 2022-05-14

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin À l'occasion de la Nuit Européenne des Musées, la Maison de l'Archéologie des Vosges du Nord vous propose de visiter et découvrir les lieux librement et gratuitement. Des visites commentées de l'exposition « La vie au Néolithique » sont également offertes. Ce musée présente un panorama complet des recherches archéologiques dans le nord de l'Alsace, de la Préhistoire à l'ère industrielle. Une belle collection de poêles rappelle l'aventure industrielle des Dietrich, maîtres de forges. L'exposition dévoile les différents aspects de la vie quotidienne des Hommes du Néolithique en Alsace, à partir des dernières découvertes archéologiques. Les découvertes de sites majeurs témoignent des nouvelles formes économiques, des innovations techniques et des évolutions sociétales qui apparaissent et caractérisent le Néolithique en Alsace. [NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES] Visites libres du musée et commentées de l'exposition « La vie au Néolithique ». +33 3 88 80 36 37

