Visites accompagnées Mairie et église Saint-Adrien de L’Isle-en-dodon Mairie : visites commentées des œuvres de René Gaston Lagorre et de la ville historique par Jean-Louis Brousse. Église : visites accompagnées de l’église et de la salle du Trésor. Présentation concertante de l’orgue Magen par le facteur d’orgue Hervé Clenet. Les vitraux anciens: [[https://youtu.be/BiKQec-l-Qw](https://youtu.be/BiKQec-l-Qw)](https://youtu.be/BiKQec-l-Qw) Visite de la mairie, de l’église Saint-Adrien, de la salle du Trésor et présentation concertante de l’orgue Magen. Église Saint-Adrien et Mairie Place du château, 31230 L’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon Carpente Haute-Garonne

