du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Port du Hérel

La bordure du port du Hérel est vraiment splendide, fleurie de jonquilles, narcisses et muscaris, dont j’ai parsemé d’oignons ou bulbilles depuis 16 ans. Cette année, c’est dans les parterres du parcours du Val es Fleurs que j’ai ou que nous avons ensemencé avec les enfants lors de la marche pour le climat, au mois de mars. On ne verra le résultat que dans quelques années, mais nous sommes heureux dès maintenant. Faire la guerre en dentelles et la guérilla avec des graines est plus stimulant et fait monter plus l’adrénaline que de la faire avec des drônes armés. Imitons la nature…

Sur inscription

Les fleurs sauvages dans la ville

Port du Hérel 1 rue Saint-Paul, 50400 Granville Granville Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T18:00:00