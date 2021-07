Béziers Arènes romaines Béziers, Hérault Visite libre en réalité augmentée avec tablette numérique Arènes romaines Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Arènes romaines : RDV 3 place St Cyr : samedi et dimanche 10h-18h Visites guidées des arènes romaines avec un guide et une tablette numérique Tout public. Organisation : Les Amis du Bréviaire d’amour Visite libre en réalité augmentée avec tablette numérique. Arènes romaines 3 place Saint-Cyr, 34500, Béziers Béziers Trompe Pauvres Hérault

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

