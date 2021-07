Belcastel Maison de la forge et des vieux métiers Aveyron, Belcastel Visite libre en famille Maison de la forge et des vieux métiers Belcastel Catégories d’évènement: Aveyron

Belcastel

Visite libre en famille

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de la forge et des vieux métiers

Sous forme de jeu de piste gratuit, suivez Patrick le forgeron au travers des différentes pièces du musée ! Visite libre en famille sous forme de jeu de piste. Maison de la forge et des vieux métiers Le bourg, 12390 Belcastel Belcastel Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

