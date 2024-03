Visite libre en famille de l’exposition : océan, une plongée insolite en Normandie Atrium Rouen, samedi 18 mai 2024.

Visite libre en famille de l’exposition : océan, une plongée insolite en Normandie Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 15h00 Atrium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Enfilez vos lunettes de plongée, ajustez votre tuba et plongez pour un voyage scientifique en famille ! A l’occasion de la nuit européenne des musées, l’Atrium accueille petits et grands pour une expérience inédite de l’océan : au programme énigmes, expériences scientifiques et courts-métrages poétiques pour vous faire découvrir le monde marin comme vous ne l’avez jamais vu.

Public : Familles – 15h-18h

Exposition “Océan, une plongée insolite en Normandie”

L’exposition vous invite à découvrir les multiples facettes de l’Océan et propose une immersion au sein de la filière normande.

Atrium 115 boulevard de l'Europe, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 89 42 27 https://www.atriumnormandie.fr/ L'Atrium est l'espace régional de découverte des sciences et techniques en Normandie. Accessible à tous les publics. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. Arrêt de métro Europe et Saint Sever

©Science Action Normandie