Évreux Musée d'Art,Histoire et Archéologie Eure, Évreux Visite libre en famille de l’exposition « De seconde main. Carte blanche à Peter Briggs » Musée d’Art,Histoire et Archéologie Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Visite libre en famille de l’exposition « De seconde main. Carte blanche à Peter Briggs » Musée d’Art,Histoire et Archéologie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Évreux. Visite libre en famille de l’exposition « De seconde main. Carte blanche à Peter Briggs »

Musée d’Art, Histoire et Archéologie, le samedi 3 juillet à 19:30

L’artiste s’invite tout l’été au musée pour une carte blanche pleine de surprises. Au milieu des salons aux ambiances 17e et 18e siècles, Peters Briggs vient disposer sur le mobilier historique un ensemble de pièces contemporaines en porcelaine d’une blancheur impeccable, ses dernières créations réalisées durant le confinement. Sur les 30 mètres de longueur du chemin de ronde, toute une série de céramiques « de seconde main » – découpées, réassemblées, émaillées et recuites – alternent avec les collages de l’artiste, eux aussi réalisés à partir de documents glanés depuis des décennies. Ramenant dans le présent ces objets du passé, l’artiste entend rendre palpable l’épaisseur du temps, telles des strates archéologiques. Dans cette démarche de « recyclage » d’objets, qui offre un regard plastique sur leurs secondes vies, c’est toute notre société contemporaine au travers de nos usages de consommation qui se trouvent interrogée.

Entrée libre. Jeux à retirer à l’accueil du musée.

Des jeux d’observation et de recherche ont été imaginés pour que les enfants découvrent avec leurs parents le travail du sculpteur Peter Briggs. Musée d’Art,Histoire et Archéologie 6 rue Charles Corbeau, 27000 Evreux Évreux Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'Art,Histoire et Archéologie Adresse 6 rue Charles Corbeau, 27000 Evreux Ville Évreux lieuville Musée d'Art,Histoire et Archéologie Évreux