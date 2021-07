Quarante Église Sainte-Marie Hérault, Quarante Visite libre Église Sainte-Marie Quarante Catégories d’évènement: Hérault

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Sainte-Marie

Visite libre de l’Abbatiale Saint-Marie de Quarante. Abbatiale Sainte-Marie datant du Xe siècle, est l’une des toutes premières abbatiales préromane languedocienne. L’édifice est roman avec un décor lombard, un mur défensif et une frise lombarde. Un lanternon surmonte la croisée du transept. Le croisillon Sud est surmonté d’un clocher gothique remanié. L’entrée se fait par un porche, au niveau de l’ancien narthex. Le portail de l’église possède un tympan uni et deux archivoltes. L’église est faite de trois nefs de 16 m de large sur 28 m de long. Elle compte plusieurs Trésors – classés au titre des Monuments Historiques entre 1907 et 1935 : un sarcophage antique romain du IVe siècle, un maître autel du Xe siècle, un buste reliquaire en argent de saint Jean-Baptiste datant de 1443 et une collection de chasubles du XVIIe siècle. Visite libre de l’Abbatiale Saint-Marie de Quarante. Église Sainte-Marie Place de l’Abbadié, 34310 Quarante Quarante Saint-Martin Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

