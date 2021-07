Prades-sur-Vernazobre Église Sainte-Marguerite Hérault, Prades-sur-Vernazobre Visite libre Église Sainte-Marguerite Prades-sur-Vernazobre Catégories d’évènement: Hérault

Prades-sur-Vernazobre

Visite libre Église Sainte-Marguerite, 18 septembre 2021, Prades-sur-Vernazobre. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Sainte-Marguerite

La commune de Prades-sur-Vernazobre vous ouvre exceptionnellement les portes de l’église Sainte-Marguerite. Elle est composée d’une nef unique avec quatre travées. Elle possède plusieurs objets remarquables : une Vierge en bois doré du XVIIe siècle, une statue de saint Roch en bois doré du XVIIIe siècle et des ornements liturgiques. Sa cloche, elle, date de 1767. À l’intérieur, des vitraux aux couleurs vives illuminent l’ensemble. Après cette visite, flânez dans les ruelles jusqu’à l’ancienne fontaine. Visite libre de l’église Sainte-Marguerite de Prades-sur-Vernazobre. Église Sainte-Marguerite Rue de l’église, 34360 Prades-sur-Vernazobres Prades-sur-Vernazobre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

